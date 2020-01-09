Что произошло за день: четверг, 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Представители оппозиции прорвались в здание администрации президента Абхазии. Более тысячи человек собрались у здания с требованием провести новые выборы президента. Сначала активистов не пустила охрана, однако вечером стало известно, что около 300 оппозиционеров заняли здание и никого туда не пускают. Среди участников акции были родственники криминальных авторитетов, убитых 22 ноября 2019 года. По словам одного из них, подозреваемый по делу является сотрудником охраны президента республики. В администрации президента расценили акцию как попытку госпереворота, глава государства же заявил, что не покинет страну. Верховный суд Абхазии перенес рассмотрение иска экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии.

- В Киеве озвучили четыре из семи версий крушения "Боинга" в Тегеране. Среди них - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, столкновение с беспилотным или другим аппаратом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта. Еще три версии пока не разглашаются. Совет национальной безопасности и обороны Украины подчеркивает, что лайнер мог быть сбит российской ракетой ЗРК "Тор". Между тем в Иране заявляют, что экипаж не сообщал о нештатной ситуации и не просил о помощи.

- На Ухтинском НПЗ произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигала тысячи квадратных метров. Информированный источник заявил, что на заводе произошли два взрыва. По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован.

- Украина оценила годовые потери от запуска "Турецкого потока" в $450 млн. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что объемы транзита вряд ли восстановятся.

- Карлосу Гону запретили покидать Ливан. Решение принято в связи с тем, что Интерпол по запросу Японии выдал ордер на его задержание. Также бывший глава Nissan был допрошен в связи с его поездкой в Израиль в 2008 году. Ранее стало известно, что Гон сбежал из Японии.