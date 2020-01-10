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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Иран отверг обвинения в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 Международных авиалиний Украины был сбит иранской ракетой, "большой ложью" и "мошенничеством", его цитирует иранский телеканал Press TV.

О том, что Иран причастен к крушению накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Великобритании Борис Джонсон.

"После того, как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь", - заявил Рабей.

Обвинения он назвал "психологической операцией правительства США".

Ранее Иран пригласил к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и компанию-производителя Boeing.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди погибших - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.

Иран Канада Великобритания

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