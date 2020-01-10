Противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента Абхазии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оппозиционеры захватили здание администрации президента Абхазии, они вскрыли там оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и завладели оружием, сообщил в пятницу "Интерфаксу" секретарь Совета Безопасности республики Мухаммед Килба.

"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возращении всего похищенного оружия", - сказал секретарь СБ.

Относительно публикации в фейсбуке постов противников Хаджимбы о том, что власти намереваются силой освободить здание администрации президента, Килба заявил, что "такие меры сегодня не планировались". "Но такие меры не исключаются в будущем. Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время", - отметил Килба.

"Будут приложены всевозможные усилия для того, чтобы захватившие администрацию президента покинули здание", - добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба по-прежнему исполняет свои полномочия, работает правительство и все структуры государственной власти. По его словам, в связи с беспорядками силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы, в целом "ситуация в республике стабильная и контролируемая".

Волнения в Абхазии

9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность ее граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии.

Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Со своей стороны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Президент Абхазии заявил, что остается на своем посту вопреки требованиям об отставке.