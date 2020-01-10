Президент Абхазии и оппозиция начали переговоры

Митингующие у здания администрации президента Абхазии в Сухуме Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Абхазии Рауль Хаджимба, отказавшийся уходить в отставку, и представители оппозиции, организовавшие накануне акцию у администрации президента республики, проводят в Сухуме в пятницу встречу, сообщил Интерфаксу" член Общественной палаты Руслан Хашиг.

"При посредничестве четырех членов Общественной палаты Абхазии начинаются переговоры представителей оппозиции и президента республики для преодоления политического кризиса", - сказал он.

9 января оппозиция попыталась взять штурмом администрацию президента Абхазии и вечером блокировала ее здание. Оппозиционная партия "Айтаира" ("Возрождение") призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в 2019 году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют новых выборов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота.

Вечером в четверг парламент республики принял обращение к Хаджимбе с призывом сложить полномочия для стабилизации обстановки в стране. Президент Абхазии отказался уходить в отставку.