Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Почетный патриарх Украинской православной церкви (ПЦУ) Филарет отозвал подпись под постановлением поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации этой церкви.

"На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление так называемого поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года. Из-за этого патриарх Филарет уведомил министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года", - сообщил в пятницу сайт УПЦ КП.

В уведомлении Филарета Бородянскому говорится, что, несмотря на многочисленные попытки регистрации постановления поместного собора УПЦ КП от 20 июня 2019 года, госсекретарь Минкультуры ее не производит, ссылаясь на постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года. При этом указывается, что это постановление отменено постановлением поместного собора УПЦ КП 20 июня 2019 года.

Филарет считает отзыв подписи допустимым юридическим действием, ссылаясь на положения статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины. По его мнению, эти статьи делают "невозможным ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате".

В последние месяцы Филарет неоднократно заявлял что УПЦ КП продолжает существовать и он не намерен выполнять три условия томоса об автокефалии ПЦУ.

20 июня собрание, проведенное Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если ПЦУ под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, никто возражать не будет, а если нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии Филарета не могут быть признаны поместным собором, а их решения являются ничтожными в юридическом и каноническом плане. 24 июня синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

В декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Собор призвал Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.