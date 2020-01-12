Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В Иране создали группу по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном, сообщает в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на заявление представителя МИД республики Аббаса Мусави.

Рабочая группа, по его словам, была создана в одном из департаментов иранского МИД. Ей было поручено немедленно начать заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.

Мусави также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

В миреТела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину 20-21 январяЧитать подробнее

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Катастрофа произошла на фоне роста напряженности между Ираном и США после того, как американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" КСИР.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

8
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"Цветы у посольства Ирана в КиевеЧлены иранской общины Торонто во время траурных мероприятий в память о жертвах трагедииЦветы возле посольства Украины в МосквеВ киевском аэропорту "Борисполь", куда должен был прилететь пассажирский самолет из ТегеранаИмпровизированный мемориал в Эдмонтоне, КанадаЦветы и свечи в память о жертвах крушения у посольства Канады в КиевеПрезидент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы к фотографиям погибших в аэропорту "Борисполь"
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Хроника 08 – 12 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Boeing-737

Новости по теме

Новости

Правительство Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны

В Индии снесли две высотки, построенные с нарушениями экологических норм

В Индии снесли две высотки, построенные с нарушениями экологических норм

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Ливийская армия обвинила силы правительства в нарушении перемирия

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня

Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет

Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет
Крушение украинского самолета в Иране

Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки черных ящиков

Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии

Крушение украинского самолета в Иране

Рухани позвонил Зеленскому и пообещал наказать виновных в авиакатастрофе

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');