Рухани позвонил Зеленскому и пообещал наказать виновных в авиакатастрофе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил его, что причастные к крушению "Боинга" в Тегеране будут привлечены к ответственности. Он также пообещал помощь украинской экспертной группе для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Он (Рухани) извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Зеленский в разговоре с Рухани.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями. Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе, юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

8 января "Боинг" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди них были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании. В субботу иранские власти признали, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными, принявшими его за крылатую ракету.