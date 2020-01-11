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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину 20-21 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Тела погибших при крушении самолета в Иране украинцев вернут домой ориентировочно 20-21 января, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии "ВВС.Украина".

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По ее данным, Данилов рассказал в субботу, что 30% тел уже идентифицированы.

Ранее сообщалось, что МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе для их идентификации.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Власти Ирана признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Как сообщил в субботу командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске крылатой ракеты и принял лайнер за нее.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника 08 – 11 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина Boeing-737 МАУ

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