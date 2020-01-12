Президент Абхазии обжалует решение о повторных выборах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен оспорить решение Центризбиркома о назначении на 22 марта повторных президентских выборов, говорится в сообщении пресс-службы главы республики, распространенном в воскресенье.

"ЦИК принял решение на основе незаконного и неправосудного определения кассационной коллегии Верховного суда", - заявили в пресс-службе.

Решение о повторных выборах "принималось на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и давления на судей", оно "отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране", отметила пресс-служба.

О том, что повторные выборы назначены на 22 марта, ранее в воскресенье сообщил глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия. Он отметил, что ЦИК Абхазии не согласен с решением кассационной коллегии Верховного суда, однако вынужден подчиниться ему.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.