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Президент Абхазии направил в парламент документ об отставке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий, сообщает официальный сайт главы республики.

Протесты в Абхазии

"В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия сообщил "Интерфаксу", что Народное собрание в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее в воскресенье объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов второго тура выборов, но был вынужден подчиниться ему.

Хроника 09 – 12 января 2020 годаПротесты в Абхазии
Абхазия Рауль Хаджимба Валерий Кварчия

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