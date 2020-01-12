Президент Абхазии направил в парламент документ об отставке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий, сообщает официальный сайт главы республики.

"В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия сообщил "Интерфаксу", что Народное собрание в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее в воскресенье объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов второго тура выборов, но был вынужден подчиниться ему.