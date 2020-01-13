Хаджимба обратился к абхазцам после сложения полномочий президента

Выборы и другие политические процессы должны происходить в соответствии с Конституцией и законами страны, заявил президент Абхазии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба в обращении к народу Абхазии, сделанном после сложения полномочий главы республики, заявил, что будет и в дальнейшем прилагать усилия для достижения мира в абхазском обществе и развития страны.

"Хочу выразить благодарность всем, кто понимал и поддерживал меня, проявлял принципиальность в нашем общем деле. Нам удалось многое сделать за последние пять лет, это результат наших совместных с вами усилий. Но не решенных проблем тоже не мало", - сказал он.

Хаджимба считает, что в последние дни ситуация в стране резко осложнилась из-за споров и дискуссий по общественно-политическим вопросам.

"Я по этим вопросам, волнующим наше общество, выражал свое мнение открыто неоднократно. Был и остаюсь сторонником того, чтобы и выборы, и остальные политические процессы происходили в соответствии с Конституцией и законами нашей страны. Иной путь губителен для молодого абхазского государства", - подчеркнул он.

Хаджимба отметил, что принял "решение уйти в отставку с целью недопущения дальнейшего противостояния в абхазском обществе, перенесшем много испытаний и трагедий". В заключение он пожелал мира и благополучия гражданам Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба накануне объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов второго тура выборов, но был вынужден подчиниться ему.