Хаджимба не стал окончательно отказываться от выдвижения на пост президента Абхазии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба заявляет, что пока не принял окончательного решения о своем участии во внеочередных выборах главы государства.

"Я пока не принял окончательного решения об участии или неучастии во внеочередных выборах главы Абхазии", - заявил Хаджимба "Интерфаксу".

Он вновь подчеркнул, что ушел в отставку исключительно, чтобы стабилизировать ситуацию в стране и чтобы в Абхазии не пролилась кровь.

Хаджимба отметил, что продолжает находиться на территории Абхазии.

При этом ранее вице-президент республики Аслан Барциц сообщал, что Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии.

Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики вечером 12 января под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.

Повторные выборы президента назначены на 22 марта. Такое решение принял ЦИК республики, после того как кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью 2019 года выборов.