Представители сторон конфликта в Ливии Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В понедельник в Москве состоятся контакты главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, заявили в МИД России.

"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

"В этих контактах, ожидается, примут участие Саррадж, Хафтар и представителей других ливийских сторон", - отметили в МИД РФ.

Правительство национального согласия Ливии в воскресенье согласилось прекратить огонь, начиная с полуночи 12 января (1:00 по московскому времени), через несколько часов после того, как противоборствующие силы объявили о прекращении боевых действий.

В Ливии наблюдается двоевластие: там функционируют признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар.