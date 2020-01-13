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Путин и Меркель обсудили ливийское урегулирование

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию", - говорится в сообщении.

Путин также проинформировал Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, информирует пресс-служба.

Ливия Владимир Путин Ангела Меркель

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