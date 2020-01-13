Путин и Меркель обсудили ливийское урегулирование
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию", - говорится в сообщении.
Путин также проинформировал Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, информирует пресс-служба.