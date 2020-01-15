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Белоруссия до 20 января обсудит с Казахстаном покупку нефти

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Казахстан встретится с Белоруссией для обсуждения вопросов поставки нефти до 20 января, сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

"Заявление от "БелНефтеХима" поступило в наш адрес и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки (нефти - ИФ). Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям и мы рассмотрим предложения белорусской стороны", - сказал Ногаев в кулуарах парламента в среду.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. В связи с этим еще 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

4 января "Белнефтехим" заявил о заключении первого контракта о закупке российской нефти без премии к цене. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса", подконтрольные Гуцериеву. "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

Белоруссия Казахстан

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