Синоптики настроились на преодоление погодного рекорда 1898 года в Москве

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве 21 января, во вторник, может быть побит температурный рекорд 1898 года, тогда днем в городе было плюс 3,8 градуса. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

По словам синоптиков, зима в Москве пока на восемь градусов теплее климатической нормы. В понедельник в городе может потеплеть до плюс трех градусов, во вторник - до плюс четырех-пяти.

16 и 17 января Москва обновила температурные максимумы 1925 года, в городе было до плюс 4,5 градуса.

В декабре 2019 года аномально теплая зима установила в столице сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).