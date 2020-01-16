NYT узнала о возобновлении совместных операций военных США и Ирака

С тех пор, как иракский парламент потребовал вывести из страны американские войска, прошло менее двух недель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает New York Times со ссылкой на двух военных чиновников США.

По словам собеседников газеты, совместные операции военных США с Ираком возобновились в среду, 15 января. Они пояснили, что военные хотели продолжить операции против ИГ как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победе после того, как совместные военные действия США и Ирака были приостановлены.

Отмечается, что решение о возобновлении военных действий было принято менее чем через две недели после того, как парламент Ирака проголосовал за высылку всех американских войск из страны. Поводом для такого решения стала ликвидация США на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани, заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса и еще восьми человек. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, которые используют американские военные.