Пять стран будут контролировать расследование крушения самолета МАУ в Иране

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главы МИД Украины, Великобритании, Швеции, Афганистана и Канады договорились создать министерскую группу для контроля за расследованием авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном. Об этом объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В крушении пассажирского самолета Международных авиалиний Украины погибли граждане этих стран. Генпрокурор Украины пригласил их присоединиться к контролю за расследованием. Ранее сообщалось, что предложение принять участие в расследовании поступало также во Францию и Германию.

Ссылаясь на опыт расследования крушения сбитого Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе, министр отметил, что расследование может продолжаться годами, поэтому министерская группа будет периодически собираться и анализировать ход следствия. Расследование катастрофы 2014 года контролировал аналогичный механизм, в котором участвовали Австралия, Новая Зеландия и Нидерланды, схема оказалась эффективной, отметил Пристайко.

По словам министра, дипломатическая миссия Украины в США уже готовит предложения на международном уровне, чтобы требовать от Ирана ответственности за крушение украинского лайнера.

20 января состоится "юридическая фиксация" признания вины Ирана в катастрофе самолета "МАУ", это произойдет во время визита в Киев иранской делегации министерского уровня, заявил также глава МИД. По его словам, Киев уже получил от Тегерана признание вины в этом крушении, но теперь хотел бы добиться его юридической фиксации на международном уровне.

В крушении пассажирского самолете по Тегераном 8 января погибли 176 человек. Среди них были 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа. 11 января Тегеран признал, что иранские силы ПВО сбили лайнер по ошибке.