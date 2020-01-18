Что случилось этой ночью: суббота, 18 января
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
– Украина задумалась о мерах по снижению напряженности в отношениях с РФ. Меры содержатся в одном документе с планам по интеграции в НАТО и Евросоюз. Украина планирует вернуть Крым и восстановить контроль над Донбассом.
– Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска. Самолет не успел взлететь, все пассажиры целы и отправятся отдыхать другим рейсом. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента.
– S&P подтвердило рейтинги России. Они остались на нижней ступени инвестиционного уровня. Агентство ожидает, что новое правительство не будет менять экономическую политику.
– НАСА попробует построить лунную базу из грибов. По планам авторов проекта, грибы помогут сэкономить средства на путешествии. У них уже получилось вырастить строительные блоки и мебель из волокон мицелия.