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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Украина задумалась о мерах по снижению напряженности в отношениях с РФ. Меры содержатся в одном документе с планам по интеграции в НАТО и Евросоюз. Украина планирует вернуть Крым и восстановить контроль над Донбассом.

– Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска. Самолет не успел взлететь, все пассажиры целы и отправятся отдыхать другим рейсом. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента.

– S&P подтвердило рейтинги России. Они остались на нижней ступени инвестиционного уровня. Агентство ожидает, что новое правительство не будет менять экономическую политику.

– НАСА попробует построить лунную базу из грибов. По планам авторов проекта, грибы помогут сэкономить средства на путешествии. У них уже получилось вырастить строительные блоки и мебель из волокон мицелия.

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