Транспортная прокуратура проверит случай с возгоранием двигателя самолета в Новосибирске

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей по факту возгорания на борту Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь в Камрань (Вьетнам) из Новосибирска в ночь на субботу, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, около 1 часа местного времени (около 21:00 по Москве) в аэропорту Толмачево при запуске двигателя воздушного судна А-321neo авиакомпании "Сибирь" (S7), которое должно было вылететь по маршруту Новосибирск-Камрань, произошло воспламенение двигателя.

"В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находилось более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание", - говорится в сообщении.

Вылет резервного судна запланирован на 12 часов местного времени (08:00 по Москве).

Как сообщалось, двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, пассажиры покинули лайнер, в результате инцидента никто не пострадал.