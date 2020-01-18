S&P подтвердило рейтинги России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов – "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

Агентство ожидает, что новое правительство сохранит преемственность в макроэкономической политике и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста расходов.