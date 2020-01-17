Украина задумалась о мерах по снижению напряженности в отношениях с РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", рассмотренная на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского в пятницу, предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - сообщается на официальном сайте главы государства.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

По итогам заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский предложил членам Совета в течение недели изучить проект Стратегии национальной безопасности Украины и представить свои предложения.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", - заявил он, передает пресс-служба президента.

Президент предложил членам СНБО сформулировать свои предложения в течение недели. "После этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что проект был разработан в соответствии со статьей 26 закона "О национальной безопасности Украины". В основу легла избирательная программа президента, а к подготовке были привлечены государственные органы, Национальный институт стратегических исследований, общественные институции и иностранные эксперты.