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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

НАСА попробует построить лунную базу из грибов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило проект использования грибов, чтобы создать среду обитания для людей за пределами Земли.

Исследование под началом Линн Ротшильд, предлагает задействовать грибные организмы в экспедициях на Луну и Марс, чтобы Построить базы, где люди могли бы долгое время работать в комфортных условиях.

Основным строительным материалом должен стать мицелий, грибница, который будет крепиться к жесткому каркасу из синтетических материалов. Стены убежища состоят из трех слоев. Внешний слой – это лед. Его можно построить из запасов воды, которые есть на Луне и Марсе. Он служит защитой от солнечной радиации и переходит во второй слой – цианобактерии. Эти организмы забирают воду из ледяной корки и производят кислород для космонавтов и питательные вещества для следующего слоя убежища. Третий слой состоит непосредственно из волокон мицелия. Он позволяет сформировать жесткие стены и препятствует движению микроорганизмов внутрь и наружу. Мицелий будет генетически модифицирован так, чтобы не иметь возможности расти за пределами убежища.

Мицелий предполагается использовать также для освещения, очистки воды, регуляции режима влажности и "самопочинки".

Экспедиции будет достаточно взять небольшое количество грибных волокон в сухом виде и запустить их рост с помощью воды.

НАСА космос Луна Марс грибы

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