В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в городе официально достигло 62 человек.

К настоящему времени зафиксировано два летальных случая.

При этом ранее "Би-би-си" со ссылкой на ученых сообщила, что общее число заразившихся этим видом коронавируса многократно превышает официальные данные.

Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек. Телерадиокорпорация ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в городе Ухань.

К настоящему моменту зафиксированы случаи заболевания в Таиланде и Японии, оба заразившихся посещали Ухань.

Профессор Нил Фергюсон, слова которого приводит "Би-би-си", уверен, что три случая "экспорта" коронавирус за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.