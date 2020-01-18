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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Что произошло за день: суббота, 18 января

Новая Великая депрессия и новые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил против бессрочного пребывания одного человека у власти. Отвечая на вопрос в ходе встречи с ветеранами в Петербурге, российский лидер заявил, что не стоит возвращаться к практике неограниченного срока пребывания у власти главы государства. По его словам, 1980-е годы показали, что это нежелательно.

- Глава МВФ предупредила о риске новой Великой депрессии. По словам Кристалины Георгиевой, сейчас в мире наблюдается слишком сильное расслоение на беднейших и богатейших граждан. Такое происходило в 1920-е годы накануне глобального кризиса.

- Владимир Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы. По 75 тысяч рублей получит каждый ветеран, по 50 тысяч рублей - каждый труженик тыла.

- СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске. По данным ведомства, ЧП с лайнером авиакомпании "Сибирь" произошло из-за скопления авиатоплива в выхлопной системе.

- Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым "китайским" коронавирусом. По мнению экспертов, официально озвученные данные о нескольких десятках инфицированных далеки от истины.

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