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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя лайнера в Новосибирске

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводят проверку по факту инцидента с самолетом авиакомпании "Сибирь" в Новосибирске, у которого при запуске загорелся двигатель, сообщает в субботу следственное управление.

По его данным, предварительно следователями установлено, что 18 января около 01 часов 30 минут местного времени на стоянке в аэропорту Толмачево Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов.

Согласно инструкции, экипаж привел в действие систему пожаротушения силовой установки, отметили в СКР.

Командир воздушного судна принял решение об отмене полета. На борту самолета находилось 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиры были эвакуированы в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пассажиры не пострадали.

Как заявили в СКР, проверка проводится по статье 263 УК УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Рейс был назначен на 00:05 местного времени в субботу, пассажиры были отправлены в Камрань резервным бортом в 12:40 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Новосибирская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

Сибирь S7 Новосибирск СКР

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