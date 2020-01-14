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В сенате намерены 21 января начать слушания по импичменту Трампу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Члены сената США, вероятно, 21 января смогут приступить к проведению слушаний по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу, сообщил во вторник спикер сената Митч Макконнелл.

"Палата представителей, вероятно, наконец-то в среду передаст нам дело (об импичменте - ИФ)", - заявил он журналистам. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела".

Ранее сообщалось, что в среду в палате представителей планируют проголосовать по вопросу о передаче в сенат дела об импичменте.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

США Дональд Трамп Сенат США

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