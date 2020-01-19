SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon

Подготовка Falcon 9 к запуску Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Компания SpaceX в воскресенье в ходе запуска перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon осуществила успешное испытание его системы аварийного спасения, сообщило НАСА.

Запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабля был осуществлен в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по Москве) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Все испытание продолжалось около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км по команде с Земли от нее отстрелился корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля отвели его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и подняли на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединился грузовой отсек, и спускаемая капсула начала спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал.

На спускаемой капсуле перед приводнением раскрылись все четыре парашюта. В район посадки направилось спасательное судно.

Для испытания использовался корабль, который уже ранее побывал на орбите.

В результате успешного испытания корабль Crew Dragon может быть сертифицирован НАСА для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции.