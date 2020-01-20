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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Атака на российскую базу в Сирии, реакция Якутска на данные об умирающих в городе на морозе животных, сроки введения маткапитала на первенца

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Террористы атаковали беспилотниками аэропорт "Хмеймим" в Сирии. Дроны были перехвачены системами противовоздушной обороны. Средствами ПВО уничтожены три малоразмерные воздушные цели. Пострадавших или материального ущерба нет.

- Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов. В речи в благотворительном фонде Сентебейла он заявил, что Великобритания остается его домом и это никогда не изменится, и добавил, что ему жаль, что до этого дошло. Также принц отметил, что остается тем же человеком, но с более ясной перспективой.

- В Якутске опровергли массовую гибель животных от холода в пункте передержки. По словам пресс-секретаря главы города, кошки, щенки и гладкошерстные собаки содержатся в отапливаемом помещении, крупные собаки с густой шерстью - в уличных вольерах, оборудованными теплыми будками, доступ волонтерам не ограничивается, и проводится регулярный ветконтроль.

- В Госдуме надеются, что материнский капитал на первого ребенка можно будет оформлять уже в марте-апреле этого года. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах поддержки семьи"

- Два человека погибли в результате ДТП с электропоездом в Подмосковье. Автомобиль "Киа" на переезде "Москва-Рязань" выехал на ж/д пути, где столкнулся с пассажирским электропоездом дальнего следования. По предварительной информации, погибли водитель и пассажир легковушки.

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