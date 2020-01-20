В Якутске опровергли массовую гибель животных от холода в пункте передержки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Животные не гибнут от холода в пункте передержки, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы Якутска Алексей Толстяков.

"Ни одно животное, содержащееся в пункте, от холода не погибло. Кошки, щенки и гладкошерстные собаки содержатся в отапливаемом помещении, крупные собаки с густой шерстью - в уличных вольерах, оборудованными теплыми будками, доступ волонтерам не ограничивается", - рассказал Толстяков.

Он отметил, что за всеми животными осуществляется ветеринарный контроль, животным организовано сбалансированное питание.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что в начале января в пункте передержки животных состоялась встреча мэра города Сарданы Авксентьевой с зооактивистами. На ней стороны обсудили возможность трудоустройства волонтеров для усиления контроля за содержанием животных, отметил Толстяков.

Он добавил, что на сегодняшний день во временном приюте содержится 127 собак и 23 кошки.

"16 января были распределены финансовые средства, поступившиеся в качестве спонсорской помощи. Приобретены рециркуляторы, рыбий жир, брезент, корма и миски. По состоянию на 19 января кастрирован первый десяток кобелей, собаки чувствуют себя хорошо, не проявляют немотивированной агрессии, а потому в соответствии с новыми требованиями закона готовы к выпуску в естественную среду обитания", - добавил пресс-секретарь.

Ранее руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова заявила журналистам, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов в пункте передержки животных в Якутске.

"Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под "надзором" людей!", - сообщала Новожилова.

Она отметила, что ситуация стала бедственной в новогодние праздники, когда сотрудники пункта передержки попытались закрыть доступ на его территорию. "Волонтеры с боем туда пробились, но часть собак и кошек все равно погибла", - сказала Новожилова.

"Только за последнюю неделю в Центр защиты прав животных "ВИТА" поступили сигналы об ужасающих условиях содержания животных в Якутии, Севастополе и Дагестане, а также из Самары, где вместо строительства приютов власти предложили отстрел бездомных собак", - заявила Новожилова.

Такую ситуацию она объяснила тем, что внесенные в закон нормативы содержания и отлова животных, технические требования к приютам и т.д. - "все это было "обнулено" правительством минувшим летом, и на выходе в финальном документе все эти вопросы отданы на рассмотрение субъектов".