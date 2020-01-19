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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили три воздушные цели

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии уничтожены три малоразмерные воздушные цели, которые приближались с северо-восточного направления, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

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"Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что три беспилотника боевиков были обнаружены российскими средствами ПВО 19 января вечером на значительном удалении от авиабазы. Беспилотники приближались к российской авиабазе с северо-восточного направления, сказали в Минобороны.

О предыдущей попытке боевиков атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников 23 декабря 2019 года сообщал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

В сентябре официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что система ПВО авиабазы "Хмеймим" за два года уничтожила более ста беспилотников боевиков, пытавшихся атаковать базу.

По словам генерала, ПВО базы также регулярно отражает обстрелы реактивными снарядами. Конашенков тогда сказал, что для отражения атак боевиков применялись комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С1" и "Тор-М2".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

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