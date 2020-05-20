Небензя раскритиковал опубликованный СМИ доклад ООН о ЧВК "Вагнер" в Ливии

Российский постпред сообщил, что РФ еще не до конца изучила документ, но уже обнаружила "непроверенные либо сфабрикованные данные"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия пока не до конца изучила попавший в СМИ доклад экспертов ООН, в котором говорится о присутствии в Ливии бойцов из ЧВК "Вагнер", однако уже пришла к выводу, что он по большей части состоит из сфабрикованных данных, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

"Мы еще изучаем доклад, но первое прочтение позволило нам прийти к некоторым выводам", - сказал Небензя.

"Наибольшая часть доклада состоит из непроверенных либо очевидно сфабрикованных данных, и его цель - дискредитировать российскую политику по Ливии", - заявил он, добавив, что некоторые источники экспертов имеют личную выгоду.

Также российский постпред указал на то, что доклад экспертов ООН с конфиденциальной информацией получили журналисты, и это не первый подобный случай, поэтому Россия потребует у генсека расследование этого инцидента.

Со своей стороны постпред Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании выразил обеспокоенность сообщениями о том, что "иностранные действующие лица продолжают предоставлять снаряжение, оборудование и наемников" в Ливию.

"Деятельность ЧВК "Вагнер" продолжает обострять конфликт и продлевать страдания ливийского народа", - утверждает Аллен.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что "все вовлеченные в конфликт в Ливии действующие лица должны немедленно приостановить военные операции".

"Они должны остановить поставки иностранной военной техники и переброску бойцов в Ливию, в том числе, как упомянуло Соединенное Королевство, наемников "Вагнера", - сказала она.

Ранее в мае ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии о том, что на территории этой страны сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер" - граждан России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, борющейся с Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, воюют несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя в январе эти утверждения Эрдогана, заявил, что, если в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства и не получают денег от властей страны. "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Путин. "Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе по нашим данным значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии, это очень опасный процесс", - добавил президент.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Ливии нет российских войск. "Никаких российских войск в Ливии нет. Владимир Путин, главнокомандующий российскими Вооруженными силами, не отправлял войска в Ливию, никаких приказов не этот счет не отдавал", - заявил Песков в феврале журналистам.