Макрон поднял вопрос переброски протурецких наемников в Триполи

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.

"Я должен заявить о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. Этому нужно положить конец", - приводит его слова радиостанция France Info. Речь идет о выдержках выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.

Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство, находящееся в Триполи. Ему противостоят силы маршала Халифы Хафтара. Ранее в январе поступали сообщения о начале переброске Анкарой военных и ополченцев в Ливию.

В воскресенье, 19 января, Макрон принимает участие в Международной конференции по Ливии, которая стартовала в Берлине. Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.