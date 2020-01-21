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The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Имя лидера огласили вскоре после ликвидации предыдущего лидера ИГ, Абу Бакру аль-Багдади, в октябре. Ранее террористы озвучивали имя Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, но это, по словам газеты, лишь военный псевдоним, который ничего не говорит ни спецслужбам, ни представителям ИГ.

По данным госдепа, Амир Мухаммед Саид - уроженец Ирака, проповедник и один из заместителей аль-Багдади. Они знакомы с 2004 года, когда были заключенным в американском лагере в Ираке. По данным The Guardian, Амир Абдель Рахман сейчас пытается объединить руководство группировки, в основном состоящее из присоединившихся на поздних этапах существования организации. В то же время он имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен".

По данным экспертов, новый лидер может скрываться в окрестностях иракского Мосула, где изучал шариатские право.

ИГ

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