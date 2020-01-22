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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:11

У гражданина КНР, госпитализированного из "Пулково", не обнаружили коронавируса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Диагноз коронавирус у одного из двух госпитализированных по прибытии в Петербург мужчин не подтвердился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в среду.

"По первому анализы готовы, отрицательные. Это гражданин КНР. По второму результаты будут завтра, во второй половине дня", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что двоих пассажиров авиарейса, прибывшего в петербургский аэропорт "Пулково" из Китая, тестируют на наличие коронавируса. По его словам, результаты тестирования станут известны в течение нескольких дней.

В СМИ сообщалось, что из "Пулково" госпитализированы два пассажира. Как рассказал "Интерфаксу" главный врач петербургской клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев, в медучреждение с подозрением на ОРВИ из "Пулково" доставили гражданина КНР и россиянина.

В Роспотребнадзоре "Интерфаксу" заявляли, что одному из прилетевших в "Пулково" из Китая пассажиров оказали медицинскую помощь в связи с выявленными у него симптомами ОРВИ; лайнер, на котором прибыл заболевший, продезинфицировали.

"Уханьский" вирус

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе. По последним данным, его жертвами стали уже 17 человек.

Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус. Кроме того, руководитель ведомства Анна Попова рассказала, что Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР, а специалисты Роспотребнадзора подключены к работе по борьбе с этим заболеванием.

Роспотребнадзор также заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР.

Хроника 09 – 22 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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