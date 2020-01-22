В "Пулково" озвучили предварительный диагноз пассажира, вернувшегося из Китая

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пассажир, госпитализированный в "Пулково" после возвращения из Китая, скорее всего, болен обычной простудой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора аэропорта "Пулково" - "Воздушные ворота северной столицы".

"По предварительным данным Роспотребнадзора, у пассажира, прибывшего в Пулково 22 января из Китая и обратившегося в медпункт аэропорта, острая респираторная вирусная инфекция. В настоящее время проводятся дополнительные медицинские анализы", - сказали в пресс-службе.

Роспотребнадзор проверяет пассажиров из КНР с помощью тепловизоров, которые позволяют выявить первые признаки инфекционных заболеваний. Аэропорт "Пулково" работал и работает в штатном режиме, добавил собеседник агентства.

В Минздраве РФ, в свою очередь, заявили, что диагноз "коронавирус" у госпитализированных из "Пулково" пока не подтвержден. Там предположили, что у заболевших может быть ОРВИ. "Состояние пациентов оценивается медиками как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в среду.

До сих пор пациенты находятся в профильных медицинских организациях Петербурга, отметили в ведомстве. Вопрос оказания медицинской помощи им находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В ведомстве также сообщили, что в Минздраве завершается разработка тестов, необходимых для специфической детекции коронавируса, что позволит диагностировать данное заболевание в пределах 30 минут.

Как сообщалось, двое мужчин, граждане Китая и России, были госпитализированы из петербургского аэропорта "Пулково" с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Шанхая, где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

В пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению "Интерфаксу" ранее говорили, что у госпитализированного гражданина КНР диагноз коронавирус не подтвердился. "По второму (госпитализированному - ИФ) результаты будут завтра (23 января - ИФ), во второй половине дня", - уточнил собеседник агентства.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек. Ведомство также сообщало о начале разработке Россией собственной вакцины против "уханьского" вируса.