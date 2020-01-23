Россия не ограничивала авиасообщение с Уханем

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия пока не ограничивала прямое авиасообщение с Уханем, сообщил информированный источник "Интерфакса". Ранее сообщалось, что власти Китая решили полностью блокировать этот город из-за распространения нового коронавируса, вызывающего пневмонию.

"С российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Препятствий к выполнению рейсов в соответствии с расписанием с российской стороны нет", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что по инициативе китайской стороны могут быть перенесены какие-то рейсы, если, к примеру, будет закрыт какой-либо китайский аэропорт или местные власти запретят перелеты.

Из Москвы в Ухань летает напрямую из "Шереметьево" авиакомпания China Southern. Она совершает рейсы Москва-Ухань-Гуанчжоу по средам, пятницам и воскресеньям. 22 января такой рейс состоялся, следует из расписания на сайте аэропорта "Шереметьево". Ближайший рейс из Уханя в Москву ожидается в пятницу в 19:25 мск.

Авиакомпания ранее обещала бесплатно менять и возвращать билеты в Ухань на даты с 15 января по 29 марта включительно. Речь идет о билетах, купленных до 31 января, с номерами, начинающимися с 784.

По последним данным, в Китае новым коронавирусом заразились 617 человек, 17 заболевших умерли. Всемирная организация здравоохранения пока не давала рекомендаций по ограничению поездок и торговли в связи с этой вспышкой. Роспотребнадзор уже призвал россиян не ездить в Ухань.