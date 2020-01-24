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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:33

Tinder добавит тревожную кнопку

Если пользователь не отреагирует на сообщения и звонки полиции, на место свидания прибудет полиция

Tinder добавит тревожную кнопку
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В приложении для знакомств Tinder появится функция оповещения полиции об опасных ситуациях на свиданиях, сообщается на официальном сайте компании Match Group, владеющей приложением.

Match Group приобретет долю в компании-разработчике приложения Noonlight, которое отслеживает местоположение пользователя и уведомляет службы безопасности в случае опасности.

Кроме того, в Tinder появятся и другие функции, в частности верификация фотографий в профилях, чтобы исключить использование чужих фото, а пользователи смогут зафиксировать информацию о месте и времени свидания, а также человеке, с которыми они встретятся. Полиция прибудет, если пользователь не отреагирует на сообщения и звонки диспетчера после нажатия тревожной кнопки.

Обновления будут доступны в США 28 января. Позже они появятся и в других странах.

Tinder

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