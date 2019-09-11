Бизнесмен Малофеев отверг обвинения в причастности к шпионскому скандалу в Болгарии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава группы компаний "Царьград" Константин Малофеев опроверг утверждения о его причастности к разгоревшемуся в Болгарии шпионскому скандалу, фигурантом которого стал лидер болгарского национального движения "Русофилы" Николай Малинов.

Ранее СМИ сообщили, что бизнесмену запрещен въезд в Болгарию, а сам он является фигурантом расследования об отмывании денег, причем его дело связано с делом Малинова, обвиняемого в Болгарии в шпионаже в пользу РФ. Об этом, в частности, писало болгарское издание Dnes.dir.

Малофеев сообщил "Интерфаксу" в среду, что знаком с Малиновым, однако сам "шпионский скандал " назвал абсурдным. "Я считаю, что Болгария находится под внешним управлением Запада, и главный прокурор Сотир Цацаров, озвучивая абсурдные и неподкрепленные никакими доказательствами обвинения, выполняет заказ западных спецслужб", - сказал Малофеев. По словам бизнесмена, о запрете на въезд в Болгарию он узнал из СМИ.

Накануне, 10 сентября, стало известно, что болгарская прокуратура предъявила обвинение лидеру болгарского национального движения "Русофилы" Малинову. По словам заместителя генпрокурора республики Ивана Гешева, Малинов работал "на иностранные организации". Ряд СМИ писал, что речь идет о Российском институте стратегических исследований (РИСИ) и общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Если Малинова признают виновным, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в среду исполнительный директор общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в запасе Леонид Решетников заявил "Интерфаксу", что предъявленные Малинову обвинения в шпионаже в пользу РФ безосновательны и выдвинуты с целью борьбы с пророссийской позицией в стране.