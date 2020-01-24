Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали и тазики под протекающими двигателями

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Проверки авиакомпании Bek Air после авиакатастрофы 27 декабря показали, что из двигателей ее самолетов течет масло и сотрудники подставляют тазики, чтобы оно не протекало через фюзеляж, а некоторые детали были скреплены не авиационным, а простым металлическим скотчем. Об этом заявила начальник безопасности полетов Авиационной администрации Казахстана Линда Орледи.

"На самолетах Bek Air протекли двигатели. Была обнаружена течь масла с двигателей. Инспекторы обнаружили тазы под всеми двигателями, куда стекало масло, чтобы оно не протекало через фюзеляж. Документы по нормам течи не зафиксированы в журналах", - сказала она.

В одном самолете проверяющие обнаружили отслоение стекла на окне в кабине пилотов, а факт отслоения не был зафиксирован в документах, в том числе в журналах, продолжила Орледи.

В журналах не оказалось и записей о несоблюдении лимитов на износ шин. "В одном из самолетов обнаружена протечка неопределенной жидкости в пассажирском отсеке. Обнаружены дырки на половых панелях багажного отсека. Этих дырок не должно быть", - перечислила представитель регулятора.

Еще у одного самолета оказались большие вмятины на правой части фюзеляжа перед передним багажным отсеком. По словам Орледи, с такими повреждениями летать запрещено.

Инспекторы также обнаружили во всех самолетах металлический скотч на сервисных люках со следами износа.

"Скотч можно использовать, но это должен быть специальный скотч. Но тот, что был обнаружен нашими инспекторами, не авиационный скотч", - отметила Орледи.

У регулятора также есть информация, что пилоты авиакомпании не в полной мере выполняли процедуру предварительного осмотра самолетов.

Авиационная администрация Казахстана 24 января представила фотографии обнаруженных нарушений.

После крушения у Bek Air было приостановлено действие сертификата эксплуатанта. Перевозчик 16 января оспорил это решение в суде как нарушающее его интересы и препятствующее его уставной деятельности.

24 января глава Авиационной администрации Питер Гриффитс заявил, что считает иск авиакомпании бесперспективным и что у регулятора готовы на него возражения. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

20 января Комитет гражданской авиации Казахстана дал Bek Air полгода на устранение нарушений и десять дней - на подготовку плана этой работы, пригрозив окончательно лишить ее сертификатов. Перевозчика обвинили в недостаточной подготовке пилотов, которых не учат соблюдать требования безопасности полетов, в том числе управлять рисками обледенения. Также компании вменили переустановку деталей с одних самолетов на другие из-за нехватки запчастей. В тот же день авиакомпания разъяснила свои действия и отвергла замечания регулятора.

27 декабря Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после вылета из Алма-Аты в Нур-Султан. Погибли 12 человек, пострадали еще 67. Всего на борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. Расследующая катастрофу правительственная комиссия считает основной версией крушения обледенение самолета. Также рассматриваются версии нарушения коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, ошибки экипажа, отказа авиационной техники.