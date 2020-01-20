Авиакомпании Bek Air после катастрофы под Алма-Атой пригрозили отзывом лицензии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Bek Air может лишиться сертификатов эксплуатанта и летной годности, если за полгода не устранит выявленные нарушения в подготовке пилотов и использовании техники. На подготовку плана по устранению нарушений ей дали десять дней, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА).

После крушения Fokker-100 этой компании действие ее сертификатов было приостановлено. Затем Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала у перевозчика код обозначения.

Проверка документов о подготовке кадров Bek Air выявила серьезные недостатки в вопросах обучения по безопасности и их учета в компании, записи недостаточно подробны, достоверность их вызывает сомнения, заявили в комитете. Чиновники потребовали принять меры по улучшению подготовки кадров.

В частности, изучение видеодоказательств в аэропорту Алматы выявило, что экипажи Bek Air, готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход или проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна. В отчетах о тренировках не говорится о подготовке к полетам зимой и к управлению рисками обледенения.

Также в комитете выяснили, что Bek Air снимала таблички с двигателей своих воздушных судов, что делает невозможным определить их реальные наработанные часы. Проверка нашла несколько таких двигателей, у чиновников возникли сомнения в годности всех авиадвигателей перевозчика. Производитель двигателей Rolls Royce сообщил, что с тех пор, как эти самолеты поступили в Казахстан, компания не получала данные о капитальном ремонте двигателей.

Еще оказалось, что Bek Air регулярно практиковала использование одних и тех же компонентов для разных самолетов из-за нехватки денег, заявили в комитете. При этом авиакомпания не смогла контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. "Сведения технических журналов не соответствуют с данными процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое", - говорится в сообщении. Также это означает неспособность перевозчика получить запчасти из-за недостатка денег или сложности обеспечения запчастей для старых машин, заявили в комитете.

27 декабря Fokker-100 авиакомпании Bek Air после вылета из Алма-Аты потерял высоту и упал на землю. Погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек. Всего на борту было 93 пассажира и пять членов экипажа.

Правительственная комиссия считает основной версией крушения обледенение лайнера.