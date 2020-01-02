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В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета
Спасатели на месте крушения самолета Bek Air под Алма-Атой
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пассажир рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлан Кадауов награжден медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба департамента полиции казахстанского мегаполиса.

Награду 23-летнему Кадауову в четверг, 2 января, вручил глава городской полиции Серик Кудебаев. "Молодой парень проявил отвагу в экстренной ситуации и самоотверженно прикрыл своим телом беременную женщину, сидевшую рядом. Кроме этого, парень, несмотря на полученную травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб", - говорится в сообщении.

Крушение самолета в Казахстане

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

При крушении, по данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, свыше 50 человек пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

В качестве возможных причин катастрофы следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб. Директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров предположил, что причиной ЧП мог стать спутный след, оставленный другим самолетом за минуту до взлета упавшего воздушного судна.

Алма-Ата Казахстан Темирлан Кадауов МВД Серик Кудебаев Bek Air

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