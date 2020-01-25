В Хубэе число погибших от коронавируса приблизилось к 40

При этом более 30 человек выздоровели и были выписаны из больниц

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - К полуночи субботы по местному времени (19:00 мск пятницы) в китайской провинции Хубэй число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 729 человек, 39 человек скончались, сообщили местные власти.

Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции Хубэй - город Ухань, - на который приходится 38 жертв заболевания.

В настоящее время в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 - в крайне тяжелом, говорится в сообщении властей.

В то же время, отмечается, что 32 человека поправились и выписаны из медучреждений.

"Уханьская" пневмония

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

В городе предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.

Позднее на въезд и выезд в провинции были закрыты еще 12 населенных пунктов.

Китайские власти принимают экстренные меры по оказанию помощи провинции. Так, в ночь на субботу в закрытый Ухань прибыли три военно-транспортных самолета, которые доставили в город 143 армейских медика для оказания помощи медперсоналу провинции в борьбе с заболеванием.