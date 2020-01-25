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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:39

Роспотребнадзор назвал основание для возврата денег за туры в Китай

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разместил на своем сайте обращение об угрозе безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китая.

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В нем ведомство пояснило, что туристам могут полностью вернуть средства за оплаченные туры в Китай в случае, если сообщение Ростуризма об угрозе безопасности жизни и здоровью туристов было опубликовано до начала путешествия. Если турист уже отправился на отдых, то деньги ему вернут частично - по числу дней, оставшихся до конца поездки.

Ростуризм, уполномоченный публиковать сообщения об угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания, сообщил о наличии такой угрозы в пятницу вечером на своем сайте.

Роспотребнадзор разъясняет, что при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровья турист вправе через суд потребовать расторгнуть договор о реализации туристского продукта или изменить его. "В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - сказано в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что публиковать сообщения об угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания уполномочен Ростуризм.

"Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта", - говорится в сообщении.

"Уханьская" пневмония

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре началась вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа. С тех пор коронавирус вышел за пределы города и страны - случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США и Франции.

По данным на полночь субботы, в Китае заболевание диагностировано у 1287 человек. 41 человек погиб, причем 39 летальных случаев зарегистрировано в провинции Хубэй, откуда и начал распространяться вирус. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Ростуризм Китай Ухань Хубэй

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