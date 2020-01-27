Глава РАН предупредил о риске глобальной эпидемии коронавируса уже в марте

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Нынешние темпы распространения коронавируса могут привести к глобальному масштабу заболевания уже к марту, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", - сказал Сергеев журналистам в понедельник в Кемерове.

По его мнению, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение заболевания.

"Уханьский" коронавирус

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 января, госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

Ряд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса из Китая. Так, в Монголии временно закрыли вузы и другие образовательные учреждения страны, а также призвали граждан отменить все массовые митинги. Во Франции туроператорам рекомендовали не отправлять туристов в Китай до 21 февраля. Армения запретила импорт животноводческой продукции из Китая в связи с коронавирусом.