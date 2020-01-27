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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Глава РАН предупредил о риске глобальной эпидемии коронавируса уже в марте

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Нынешние темпы распространения коронавируса могут привести к глобальному масштабу заболевания уже к марту, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", - сказал Сергеев журналистам в понедельник в Кемерове.

По его мнению, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение заболевания.

"Уханьский" коронавирус

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 января, госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

Ряд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса из Китая. Так, в Монголии временно закрыли вузы и другие образовательные учреждения страны, а также призвали граждан отменить все массовые митинги. Во Франции туроператорам рекомендовали не отправлять туристов в Китай до 21 февраля. Армения запретила импорт животноводческой продукции из Китая в связи с коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяЗа пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Александр Сергеев РАН Китай ВОЗ

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