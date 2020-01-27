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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Через закрытую границу из Хэйхэ пропустят россиянку с аппендицитом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 28 января таможня Хэйхэ в порядке исключения пропустит в Россию автобус с туристами ради девушки с подозрением на острое воспаление аппендикса, сообщило Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Новый коронавирус в Китае

Договориться о пропуске автобуса через закрытую границу помогли дипломаты генконсульства в Харбине.

Министерство получило несколько десятков звонков от россиян, которые находятся в Хэйхэ. Всем, кто хочет оттуда уехать, чиновники рекомендовали во вторник к 9 утра по местному времени (3:00 по Москве) прибыть к пункту пропуска. Ожидается, что за два часа их досмотрят и оформят документы, в досмотре будет участвовать врач.

КПП в Хэйхэ закрыли перед празднованием Нового года по китайскому календарю. Предполагалось, что он снова заработает 27 января, но перерыв продлили в связи с распространением нового коронавируса, вызывающего пневмонию. На утро понедельника в Китае с учетом Гонконга и Тайваня был зафиксирован 2761 случай заражения, 80 заболевших умерли.

Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Благовещенск Хэйхэ Амурская область

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