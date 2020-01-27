Побывавшего в Азии мужчину госпитализировали в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ положили 36-летнего жителя Забайкалья, который побывал в Азии и у которого заподозрили новый коронавирус, вызывающий пневмонию, сообщили в Минздраве Бурятии. В Улан-Удэ он оказался проездом.

Мужчина заболел 21 января, его госпитализировали в ночь на 26 января. Его анализы отправлены в Новосибирск, результатов ждут к вечеру 27 января.

В Минздраве отчитались, что готовы работать с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию. В регионе есть 391 койка для инфекционных больных, в том числе 186 - в Улан-Удэ. При необходимости количество таких мест доведут до 1100. В республиканской инфекционной больнице есть 87 противочумных костюмов, 24 000 масок, 5 200 респираторов, учреждение достаточно обеспечено противовирусными лекарствами и дезинфицирующими средствами.

На утро 27 января в Китае было зарегистрировано не менее 2761 случая заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня и Гонконга, еще 37 случаев подтверждено за пределами страны. 80 заболевших погибли, 51 выздоровел.