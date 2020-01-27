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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:22

Побывавшего в Азии мужчину госпитализировали в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ положили 36-летнего жителя Забайкалья, который побывал в Азии и у которого заподозрили новый коронавирус, вызывающий пневмонию, сообщили в Минздраве Бурятии. В Улан-Удэ он оказался проездом.

Новый коронавирус в Китае

Мужчина заболел 21 января, его госпитализировали в ночь на 26 января. Его анализы отправлены в Новосибирск, результатов ждут к вечеру 27 января.

В Минздраве отчитались, что готовы работать с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию. В регионе есть 391 койка для инфекционных больных, в том числе 186 - в Улан-Удэ. При необходимости количество таких мест доведут до 1100. В республиканской инфекционной больнице есть 87 противочумных костюмов, 24 000 масок, 5 200 респираторов, учреждение достаточно обеспечено противовирусными лекарствами и дезинфицирующими средствами.

На утро 27 января в Китае было зарегистрировано не менее 2761 случая заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня и Гонконга, еще 37 случаев подтверждено за пределами страны. 80 заболевших погибли, 51 выздоровел.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Улан-Удэ Забайкалье Бурятия Минздрав Китай Новосибирск

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