Власти КНР назвали благоприятным прогноз для большинства пациентов с коронавирусом

Легче всего заболевание переносят молодые люди и дети

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Госкомитет КНР по делам здравоохранения распространил справочную информацию о пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

В сообщении ведомства говорится, что инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально - 14 дней.

По данным госкомитета КНР по делам здравоохранения, в подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер. Молодые люди и дети переносят болезнь легко, однако заболеть могут даже грудные младенцы.

Ведомство также оценило в 85% сходство нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), вспышка которой произошла в Китае в 2003 году.

Кроме того, управление валютного регулирования Госсовета КНР упростило процедуру получения местными органами власти иностранной валюты для приобретения за рубежом товаров, необходимых для предотвращения эпидемии пневмонии.

В частности, предприятия и компании, имеющие право валютных операций, освободят от обязанности заранее и поэтапно представлять в контрольные органы документы на проведение операций, связанных с профилактикой и контролем распространения коронавируса. Такие операции банки смогут осуществлять сами, и лишь потом представлять необходимые документы в подразделения валютного регулирования.

Между тем, число жертв пневмонии в китайской провинции Хубэй достигло 100 человек. За сутки выявлено почти 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом. Гонконгские эксперты в свою очередь оценивают число зараженных в Ухане в 44 тысячи, включая тех, у кого симптомы пока не появились из-за инкубационного периода.