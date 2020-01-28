Биржи Шанхая и Шэньчжэня возобновят торги 3 февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи возобновят работу после каникул 3 февраля, передает "Синьхуа". Ранее правительство Китая продлило новогодние каникулы, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

Механизм взаимодействия торговых площадок Шанхай-Гонконг и Шэньчжэнь-Гонконг возобновит работу также с 3 февраля.

Гонконгская фондовая биржа откроется 29 января, как и планировалось ранее. На утро 28 января сообщалось, что на материковой территории Китая подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом, в Гонконге - восемь.

Администрация Шанхая рекомендовала компаниям продлить простой по крайней мере до 9 февраля. Такие же рекомендации дали власти в провинции Чжэцзян.

Министерство образования Китая продлило учебные новогодние каникулы на неопределенный срок. Определять дату начала занятий будут местные власти, передает "Синьхуа".