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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Биржи Шанхая и Шэньчжэня возобновят торги 3 февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи возобновят работу после каникул 3 февраля, передает "Синьхуа". Ранее правительство Китая продлило новогодние каникулы, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Механизм взаимодействия торговых площадок Шанхай-Гонконг и Шэньчжэнь-Гонконг возобновит работу также с 3 февраля.

Гонконгская фондовая биржа откроется 29 января, как и планировалось ранее. На утро 28 января сообщалось, что на материковой территории Китая подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом, в Гонконге - восемь.

Администрация Шанхая рекомендовала компаниям продлить простой по крайней мере до 9 февраля. Такие же рекомендации дали власти в провинции Чжэцзян.

Министерство образования Китая продлило учебные новогодние каникулы на неопределенный срок. Определять дату начала занятий будут местные власти, передает "Синьхуа".

Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Шанхай Гонконг Шэньчжэнь Чжецзян

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