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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:18

Цена Brent скорректировалась до $59,17 за баррель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются под давлением опасений о спаде спроса на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае. , возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Новый коронавирус в Китае

К 8:06 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $59,17 за баррель, что на $0,15 (0,25%) ниже цены закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,37 (2,26%), до $59,32 за баррель. В середине дня его цена опускалась до $58,68 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI торговались утром в Нью-Йорке на уровне $53,06 за баррель, это на $0,08 (0,15%) ниже уровня предыдущего закрытия. За понедельник WTI подешевела на $0,98 (1,81%), до $53,14 за баррель.

На утро 28 января, по официальным данным, количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 4515 на материковой части Китая, умерли 106 заболевших. Вылечились и выписаны 60 человек. Врачи оценивают состояние 976 заболевших как критическое. Еще у 6973 человек подозревают заражение.

Случаи заболевания пневмонией также подтверждены в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Китае, цена WTI может упасть до $47-$50 за баррель, а цена Brent - до $55 за баррель, считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

Brent WTI Китай Ухань ВОЗ

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